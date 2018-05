3 maggio 2018- 12:02 Sicilia: Musumeci, previsti 365 mln per le fasce più deboli

Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - In questa finanziaria "abbiamo posto una grande attenzione sul fronte su cui ci siamo impegnati, quello del welfare. Complessivamente sono previsti 365 milioni di euro per le fasce più deboli. Di questi, abbiamo previsto 271 milioni di euro per i disabili gravi e gravissimi, la quota maggiore per i disabili gravissimi, 32 milioni gli alunni disabili e 11 milioni per i disabili psichici". Così il Governatore siciliano Nello Musumeci dopo l'approvazione della finanziaria. "Previsti anche 14 milioni per le persone affette da autismo, 11 milioni per il 'Dopo di noi', 17 milioni per gli anziani disabili over 65, 5 milioni per i piani di cura individuali", dice ancora il Presidente della Regione siciliana.