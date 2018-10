12 ottobre 2018- 17:35 Sicilia: Musumeci, prima Regione andava sui giornali solo per offrire spettacolo

Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - "La Regione siciliana oggi va sulla stampa per dire che cresce la buona reputazione della Sicilia, mentre prima finiva sui giornali solo solo per offrire spettacolo. I 13 mila dipendenti hanno capito che la musica sta cambiando". Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci intervenendo a 'Panorama d'talia'. "La Regione non fa più parlare di se e questo già è un risultato - dice ancora Musumeci - Ho fatto un confronto con il precedente governo e quasi ogni settimana il tema regione siciliana era sulla stampa". E cita alcuni dei titoli che finivano sui giornali: "Abbiamo licenziato alcuni dirigenti, abbiamo messo alla porta alcuni mafiosi, abbiamo scoperto che in quell'ufficio c'era la manciugghia" - dice Musumeci - Questi, in sintesi, i temi dei primi dieci mesi del governo Crocetta". "In questi nostri primi dieci mesi la Regione siciliana è apparsa poco sui giornali per dire che finalmente stiamo redigendo il piano dei rifiuti, atteso da 15 anni, finalmente abbiamo istituito l'autorità di bacino attesa dal 2006 e abbiamo cambiato 18 direttori generali in un solo colpo", aggiunge ancora Musumeci. "La Regione è sulla stampa per dire che è stato presentato finalmente un ddl sul diritto allo studio", aggiunge.