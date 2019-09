23 settembre 2019- 12:19 Sicilia: Musumeci, 'pronto a incontrare amministratori isola'

Palermo, 23 set. (AdnKronos) - "Accolgo volentieri la richiesta di un gruppo di amministratori dell’Isola di incontrarmi per affrontare alcuni temi legati essenzialmente alla finanza locale. Sarà anche l’occasione per fare chiarezza sull’anomala gestione dei bilanci regionali nell’ultimo trentennio e per concordare le priorità dei sindaci da portare al Tavolo del governo centrale". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. L'incontro avverrà nei prossimi giorni a nella sede della presidenza della Regione a Palazzo d’Orleans.