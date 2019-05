30 maggio 2019- 18:01 Sicilia: Musumeci, 'se democrazia diventa costo siamo in pericolo'

Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "Una provincia snella, agile, non appesantita, con un presidente eletto direttamente. Altro che poltronificio. Se la democrazia diventa un costo siamo tutti in pericolo in Italia. Con la dittatura si risparmia ma credo che ci sarebbe qualche problema". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, a margine di un evento a Palermo, parlando delle elezioni di secondo livello previste per le ex province.