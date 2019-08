16 agosto 2019- 09:41 Sicilia: Musumeci, 'Stiamo restituendo all'isola il ruolo che merita nel mondo' (3)

(AdnKronos) - Anche il Parco archeologico delle Isole Eolie, sito strategico ai vertici del turismo per numero di visite, ha proposto eventi culturali, sia all’interno dello storico Museo Eoliano che al teatro all’aperto del Castello. La XVIII rassegna “Le maschere di Dioniso” ha presentato dal 19 luglio, e con rappresentazioni previste fino al 5 settembre, opere teatrali nella splendida cornice del Castello di Lipari. E ancora, incontri, conferenze e visite guidate al Museo, anche in notturna, fino alla fine di settembre.Il teatro romano di Catania è stato protagonista dell’evento “Thysia il rito segreto”, esperienza multisensoriale che ha consentito al pubblico di vivere la quotidianità del mondo greco grazie all’incontro virtuale con i personaggi del tempo. E sempre il Parco archeologico di Catania proporrà, il 16 agosto, “La notte dei musei”, visite notturne guidate al Teatro Antico romano di Catania.Al Parco archeologico di Segesta, in provincia di Trapani, le “Dionisiache” hanno caratterizzato il cartellone estivo. Dal 19 luglio fino all’8 settembre una vasta rassegna di spettacoli teatrali nel suggestivo scenario del teatro antico: “Ecuba” di Euripide, “Anfitrione” di Plauto, “Dyskolos” di Menandro, e nelle prossime settimane, “La casa del fantasma” di Plauto e “Lysistrata” di Aristofane. Spazio anche musica d’autore con numerosi concerti sulla Collina del Tempio sempre all’interno dell’area archeologica. E, ancora, le “Notti Bianche” con incontri a tema e osservazioni astronomiche. Il 17 agosto una serata dedicata alla luna con spettacolari proiezioni sulla facciata del Tempio. In programma, poi, le suggestive albe al teatro per tutto il mese di agosto con spettacoli alle 5 del mattino: il 18 agosto “Satyricon” di Petronio e il 25 “Penelope”. Completa la ricca offerta del Parco, il ciclo di “Conversazioni d’Autore” sulla Collina del Tempio con incontri a tema sulla Zoologia della Sicilia Araba (17 agosto), un incontro con l'ex procuratore Pietro Grasso (giorno 22), sul Medio Oriente (giorno 24) e sull’Arte rupestre in Sicilia (28 agosto). Interessante anche un ciclo di spettacoli teatrali per dare voce alle compagnie del territorio.