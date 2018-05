3 maggio 2018- 12:41 Sicilia: Musumeci, su ex Pip politici hanno costruito campagne elettorali

Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Ci sono deputati regionali che hanno costruito le proprie campagne elettorali sui lavoratori ex Pip. Ma ora la ricreazione è finita". Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, parlando della norma in finanziaria che prevede l'assunzione di quasi 3.000 lavoratori. "Noi abbiamo avuto il coraggio di compiere un'azione di cui tutti hanno parlato in questi ultimi anni, ma nessuno ha mosso un dito - dice Musumeci -I pip sono una forza lavoro di cui c'è bisogno. E' anche una iniziativa di recupero sociale, non dimentichiamolo mai". E sulla possibilità di una impugnativa della norma dice: "Vedremo quale sarà la sorte e ci comporteremo di conseguenza, è chiaro che i finanziamenti continueranno ad essere assicurati".