15 febbraio 2019- 20:52 Sicilia: Musumeci, 'virtuoso non prorogare esercizio provvisorio'

Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "Provo la gioia per gli enti locali che non dovranno aspettare il mese di giugno per pianificare la loro attività. L'avere fatto l'esercizio provvisorio solo per un mese è una prassi assolutamente virtuosa che dobbiamo riprendere, dopo dieci anni". Lo ha detto all'Adnkronos Nello Musumeci commentando l'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, avvenuta solo all'alba di oggi dopo una maratona fiume iniziata ieri.