SICILIA: MUSUMECI, VOGLIO FARE IL PRESIDENTE MA C'è QUALCUNO CHE VUOLE SFASCIARE TUTTO

15 giugno 2017- 12:22

Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - "Voglio fare il Presidente della Regione, sia chiaro. Ma c'è qualcuno che nel centrodestra sta lavorando per sfasciare tutto". E' la denuncia di Nello Musumeci, leader dell'opposizione all'Assemblea regionale siciliana, ex dirigente di Msi prima e An dopo, che oggi, durante un incontro con la stampa, ha ribadito la sua volontà di candidarsi a novembre alla Presidenza della Regione per il centrodestra. Ma il leader di Forza Italia Gianfranco Miccichè, pur non dicendo un no netto, non ha mai mostrato particolare entusiasmo per questa candidatura. Fino a ieri sera. E oggi Musumeci, che invece già mesi fa aveva annunciato di volere fare le primarie, ha ribadito la volontà di provarci. Già cinque anni fa Musumeci era stato candidato ma il centrodestra si era presentato diviso con la candidatura, arrivata in extremis, di Gianfranco Miccichè. Entrambi persero contro Rosario Crocetta."Il candidato - dice oggi Musumeci - si determini attraverso la scelta di un nome eccezionale capace di potere aggregare tutti e che abbia i requisiti giusti". Musumeci, ribadendo l'importanza di un progetto civico, spiega: "Anche io rappresento una tradizione politica e sono in un movimento civico". "La Regione siciliana può benissime mettere insieme forze politiche con liste civiche o con sigle tradizionali o persino movimenti o associazioni se convogliano quattro o cinque obiettivi programmatici - dice Musumeci -Ma qui il problema non è il programma. Il problema è che non siamo ancora al nome del candidato. Anzi, alcuni si sono espressi favorevolmente alla mia candidatura e altri non lo hanno ancora fatto. Io allora ho il diritto di chiedere fino a quando?".