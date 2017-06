SICILIA: MUSUMECI, VOGLIO FARE IL PRESIDENTE MA C'è QUALCUNO CHE VUOLE SFASCIARE TUTTO (2)

15 giugno 2017- 12:22

(AdnKronos) - "Mi sarei aspettato che alle primarie Forza Italia mettesse il miglior nome possibile - prosegue ancora Musumeci - suffragato dalla base". Ma in primavera Forza Italia aveva espresso un netto no alle primarie". E rivolto al centrodestra dice: "Chi ha il supernome lo faccia, e poi si prenda 24 ore di tempo per decidere se è condiviso o no". "Io voglio fare il presidente e se non posso farlo voglio fare l'uomo della squadra ma la squadra chi la guida?", si chiede ancora Nello Musumeci, parlando con i giornalisti. Il leader dell'Opposizione ha poi sottolineato che c'è "qualcuno che sta lavorando per sfasciare tutto". Alla domanda se lo stesso Miccichè sta lavorando "per sfasciare tutto", Musumeci replica: "Non faccio processi alle intenzioni - dice - Registro una condotta che in politica pone anche delle riflessioni. Quando si continua a rinviare su una scelta che è determinante per potere creare le premesse per vincere, mi chiedo: allora che si fa? Inconsapevolmente facciamo gli alleati degli avversari, perché nel frattempo gli altri vanno in giro".