SICILIA: NEO ASSESSORE BOSCO, IN CENTO GIORNI POSSIAMO FARE MOLTE COSE

22 giugno 2017- 16:34

Palermo, 22 giu. (AdnKronos) - "Cento giorni non sono pochi,. Si può fare tanto o poco, dipende. Io so che ce la metterò tutta": A parlare con l'Adnkronos è Luigi Bosco, nominato oggi pomeriggio dal Governatore Rosario Crocetta assessore alle Infrastrutture della Sicilia dopo le dimissioni di Giovanni Pistorio. "Io ho avuto la fortuna di studiare sempre - dice Bosco - Sono stato il Presidente dell'Ordine degli ingeneri, mi sono occupato di ingegneria antisismica, sono un tecnico". "Noi abbiamo di fronte cento giorni circa che sono pochi o sufficienti - ribadisce - Sono pochi se cerchiamo di fare tutto da soli, sono un periodo congruo se riusciamo a creare una sinergia, a partire dalla cose buone fatte e andare avanti su alcune scelte che dovranno essere fatte"."La prima cosa che farò - aggiunge Bosco - sarà di incontrare tutti i dirigenti del mio assessorato e farmi fare il quadro completo della situazione. Dopo di che, cercheremo di dare delle priorità e andare avanti con quello che sarà necessario fare. Sono stato catapultato in questa vicenda. Io vengo da una esperienza straordinaria di assessore a Catania dove siamo riusciti a creare le condizioni per la Catania del terzo millennio". E sulla composizione del nuovo Ufficio di gabinetto taglia corto: "Intanto voglio capire , oggi sono andato negli uffici per dieci minuti, domani ci starò tutto il giorno. Sul gabinetto mi lasci valutare, deciderò nei prossimi giorni".