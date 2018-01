SICILIA: NUOVO SEQUESTRO PER EX DEPUTATO FAZIO, SIGILLI AD APPARTAMENTO A TRAPANI

22 gennaio 2018- 17:45

Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - Nuovo sequestro preventivo ai fini della confisca a carico di Girolamo Fazio, l'ex deputato regionale siciliano arrestato il 19 maggio scorso nell'ambito dell'operazione 'Mare Mostrum'. I carabinieri dei Nuclei investigativi dei Comandi provinciali di Trapani e Palermo hanno dato esecuzione a un nuovo provvedimento emesso dal gip di Trapani su richiesta della locale Procura. I sigilli sono scattati per un'unità abitativa nel centro di Trapani, adibita a bed and breakfast.Il giudice, concordando con l’attività d’indagine svolta dai militari sotto il coordinamento della Procura, ha rimarcato "l’illiceità della condotta tenuta da Fazio il quale ha posto l’esercizio della propria funzione di deputato regionale al servizio e al soldo di imprenditori locali". Il valore economico di parte dell’immobile, pari a 35mila euro, è ritenuto l’equivalente del prezzo della corruzione erogata in favore dell’ex deputato regionale.