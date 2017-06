SICILIA: ORLANDO, ALLE REGIONALI PROMUOVERò LISTA DEI TERRITORI

12 giugno 2017- 09:09

Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "Il M5S in Sicilia andrà sempre più avanti se alle regionali i partiti si presenteranno imbalsamati, come mummie, con i loro apparatini e simbolini, senza cercare di cogliere un mondo che è cambiato". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che va verso la riconferma, parlando dei sondaggi che danno il M5S vittoriosi alle regionali di novembre in Sicilia. "Io promuoverò con tanti altri una lista dei territori - annuncia ad Agorà - che è un modo di dire alle forze politiche di provare a sperimentare a livello regionale quello che abbiamo sperimentato a Palermo. A condizione di avere un progetto chiaro, come è stato quello di Palermo".