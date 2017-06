SICILIA: ORLANDO, INDIVIDUARE SUBITO PROGRAMMA GOVERNO IN DISCONTINUITà CON CROCETTA

26 giugno 2017- 13:05

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Nel confermare l'apprezzamento e la sensibilità istituzionale del Presidente del Senato Pietro Grasso e la conferma del suo amore per la Sicilia, credo che sia necessario avviare subito un percorso di individuazione di un programma di governo concreto, in totale discontinuità con l'attuale assetto regionale, e che liberi le migliore risorse ed energie". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Palermo Leoluca Orlando all'indomani del no del Presidente del Senato Pietro Grasso alla candidatura alla Presidenza della Regione siciliana. "Solo successivamente - dice ancora Orlando - si sceglierà il candidato alla Presidenza della Regione siciliana".