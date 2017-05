SICILIA: PAGANO (LEGA), MAI CON CENTRISTI ALFANO E FI FACCIA AUTOCRITICA

8 maggio 2017- 18:45

Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Tutti scatenati dopo la vittoria di Macron, longa manus della finanza internazionale. I politici 'neo politologi' italiani tirano in mezzo anche la Sicilia e le prossime elezioni regionali. I referenti regionali dei centristi di Alfano dicono 'mai con la Lega', per FI, invece, solo col centrodestra unito si vince". Lo dice Alessandro Pagano, coordinatore Sicilia occidentale della Lega-Noi con Salvini, che aggiunge: "Ai primi diciamo che possono dormire sonni tranquilli, noi le porte le abbiamo chiuse da tempo e la chiave buttata. Ai forzisti new style diciamo che prima di avanzare critiche agli altri sarebbe opportuno che si guardassero allo specchio". "Se il centrodestra rischia di andare in frantumi è solo colpa loro prosegue Pagano -. Che prima hanno voluto insieme a noi le primarie salvo poi boicottarle. E la smettano di parlare dall'alto del piedistallo. Anche perché il piedistallo non c'è più. La Lega e 'Noi con Salvini' vanno avanti, a testa alta e sempre dalla parte del popolo. Questa è l'unica vera alleanza che conosciamo. Solo su queste basi si può ragionare" conclude.