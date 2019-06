24 giugno 2019- 11:49 Sicilia: paura sulla Palermo-Sciacca, pullman prende fuoco ma nessun ferito

Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - Momenti di paura, questa mattina, sulla Palermo-Sciacca, dove un pullman dell'Ast è andato in fiamme. L'autista dell'Azienda siciliana trasporti ha visto uscire del fumo dal vano motore e ha subito fermato il mezzo, facendo scendere in pochi minuti i passeggeri. Il pullman ha preso fuoco pochi istanti dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Non si registrano feriti.