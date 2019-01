30 gennaio 2019- 07:29 Sicilia: Pd vota no in Commissione Ars, 'Bilancio di lacrime e sangue'

Palermoo, 30 gen. (AdnKronos) - Il Pd siciliano ha votato contro la manovra finanziaria in Commissione Bilancio all'Assemblea regionale siciliana approvata nella notte. Nella dichiarazione di voto, il Pd ha definito bilancio e finanziaria "di lacrime e sangue per la Sicilia". La manovra è stata approvata in Commissione a maggioranza.