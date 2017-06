SICILIA: PG CORTE CONTI, DICHIARARE IRREGOLARE RENDICONTO GENERALE REGIONE

30 giugno 2017- 12:42

Palermo, 30 giu. (AdnKronos) - Il procuratore generale della Corte dei conti della Regione siciliana, Pino Zingale, al termine della sua requisitoria, ha chiesto alle Sezioni riunite per la Regione siciliana di dichiarare "la irregolarità del rendiconto generale per l'esericizio 2016" della Regione siciliana. E "in via subordinata" ha chiesto un "supplemento istruttorio per chiedere la quantificazione del contenzioso passivo". Un fatto mai accaduto prima. Una decisione che ha sorpreso non poco la platea presente a Palazzo Steri. Anche se, come si apprende, l'assessore al Bilancio Alessandro Baccei, ne sarebbe stato al corrente, tanto da decidere di non presentarsi alla cerimonia. Così come il Presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, che ha inviato la sua vice, Mariella Lo Bello. "Le criticità emerse non consentono, ad avviso della Procura generale, di potere giungere alla dichiarazione di regolarità del rendiconto", ha detto Zingale alla fine della requisitoria. La Procura generale ha chiesto che le "Sezioni riunite della Corte dei conti nel presente giudizio di parificazione vogliano dichiarare: la regolarità del conto di bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e la sospensione del presente giudizio in ordine allo Stato patrimoniale e al conto economico per l'esercizio finanziario 2016".Che si ricordi è la prima volta che il Pg della Corte dei conti chieda di bocciare il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana. Pino Zingale ha chiesto alle Sezioni riunite di avviare un'ulteriore istruttoria. I giudici della Sezioni riunite della Corte dei conti si sono adesso riuniti per prendere una decisione.