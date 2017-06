SICILIA: PISTORIO, GAME OVER CON CROCETTA E ORA MI DEDICO ALLA LETTURA

16 giugno 2017- 20:38

Palermo, 16 giu. (AdnKronos) - "Game over con Crocetta. Adesso mi dedico alla lettura. Sto leggendo il bellissimo libro di Giovanni Bianconi 'L'assedio' che consiglio a tutti". Così, all'Adnkronos l'assessore alle Infrastrutture della Sicilia Giovanni Pistorio dopo avere rassegnato le sue dimissioni nelle mani del segretario regionale dei Centristi siciliani Adriano Frinchi, dopo le polemiche con il Governatore Rosario Crocetta. "Ora non intendo più occuparmi della vicenda - spiega Pistorio - Per me la questione si è chiusa con la decisione della mia formazione politica, che condivido appieno, di lasciare il governo. Io sono un assessore politico e ho fatto parte di un governo politico, quindi non derivante dalla fiducia 'presidenziale'. Game over".