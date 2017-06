SICILIA: PISTORIO, OGGI RASSEGNO DIMISSIONI A MIO SEGRETARIO PARTITO

16 giugno 2017- 14:12

Palermo, 16 giu. (AdnKronos) - "Oggi pomeriggio rassegnerò le mie dimissioni da assessore regionale, le presenterò al mio segretario regionale di Centristi per la Sicilia, Adriano Frinchi". Lo ha annunciato all'Adnkronos l'assessore alle Infrastrutture della Sicilia, Giovanni Pistorio che conferma così l'apertura della crisi di governo. Insieme con le sue dimissioni dovrebbero arrivare anche quelle di Carmencita Mangano, assessore alle Attività sociali, anche lei voluta dai Centristi. Ma per ora non c'è la conferma. La decisione è stata presa ieri durante un incontro alla presenza dei vertici nazionali del partito, con Gianpiero D'Alia dopo lo scontro tra Crocetta e Pistorio sulle frasi intercettate dell'assessore e ritenute da Crocetta "omofobe".