13 agosto 2019- 13:27 Sicilia: Presentato il Piano regionale per l'Anguilla

Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - E’ stato presentato dall’Assessore regionale per la Pesca Mediterranea, Edy Bandiera, a Sinagra, in occasione del convegno nazionale in tema di pesca e acquacoltura, che ha visto coinvolto Ministero delle Politiche Agricole e a tutti gli operatori del settore, il “Piano Regionale per l’Anguilla”. "Atteso da oltre 10 anni, il piano rappresenta una straordinaria opportunità per lo sviluppo delle aree interne della Sicilia, che, attraverso il proficuo impiego dei fondi comunitari, possono incentivare lo sviluppo dell’acquacoltura, caratterizzata da risparmio energetico, sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare, a testimonianza dell’impegno e dell’attenzione posta da parte del Governo Musumeci verso settori trainanti per l’economia e lo sviluppo dell’Isola - si legge in una nota -La Sicilia colma in tal modo un gap rispetto ad altre regioni italiane, che hanno presentato i propri piani regionali, rendendo possibile la pesca professionale dell’anguilla e di conseguenza le attività collaterali ad essa legate". "Grazie a tale piano sarà possibile sia la pesca professionale della specie che la realizzazione di impianti di allevamento, con risvolti economici importanti per via dell’elevata domanda da parte dei mercati. A renderlo noto è l’Assessore per la Pesca mediterranea Edy Bandiera: “La Sicilia potrà finalmente riappropriarsi di una tradizione storico culturale fortemente remunerativa in aree tradizionalmente vocate, in special modo quelle interne, con il conseguente vantaggio economico per gli agricoltori che potranno incrementare il proprio reddito, diversificando la loro attività", afferma l’Assessore”.La redazione del piano prevede una fase di ricerca di dati storici di presenza e pesca della specie, dati dei bacini idrografici (regimentazione corsi fluviali, presenza sbarramenti), fasi di monitoraggio della risorsa sul campo ed elaborazione dei risultati ottenuti.Apprezzamento da parte degli amministratori locali, lo dichiara in una nota il Sindaco di Sinagra, Nino Musca: “Un passo fondamentale per riavviare un settore bloccato. La comunità sinagrese è davvero onorata di aver potuto recitare una parte da protagonista nel rilancio dell’anguilla, il cui significato per i sinagresi va oltre ogni importante denotazione economica. Ringraziamo il Governo regionale, in particolare l’assessore Edy Bandiera, costantemente presente sul nostro territorio, che, insieme ai dirigenti responsabili, ha mantenuto le promesse fatte, riconoscendo il ruolo storico e culturale che Sinagra e la sua fiumara hanno da sempre svolto relativamente al tema delle anguille. E’ un primo e necessario passo: la nostra comunità è pronta ad affrontare i successivi, insieme all’amministrazione regionale, nella riscoperta della nostra identità”.