SICILIA: PRESIDENTE ARS, CI SONO STATI DEPUTATI CHE MI HANNO SOLLECITATO NORME

1 agosto 2017- 12:26

Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - "Quando io ho chiesto la presenza di almeno 41 deputati in aula per potere approvare il rendiconto e l'assestamento, ci sono stati dei parlamentari chee mi hanno chiamato per sollecitare delle norme, ma non dirò quali...". Lo rende noto il Presidente dell'Ars Giovanni Ardizzone, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio. "Dobbiamo recuperare il senso della politica che si alimenta dell'etica", dice Ardizzone.