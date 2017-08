**SICILIA: PRESIDENTE ARS, CI SONO STATI TANTI MAFIOSI IN QUESTO PARLAMENTO**

1 agosto 2017- 11:59

Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - "Ci sono stati tanti mafiosi in questo Parlamento e non tutti sono finiti nelle patrie galere, ma ci sono anche tante persone per bene". E' la denuncia del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone durante la tradizionale cerimonia del ventaglio.