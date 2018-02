SICILIA: PRESIDENTE ARS, E ORA SI CHIEDA SCUSA A PATRIZIA MONTEROSSO

1 febbraio 2018- 13:58

Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - "Patrizia Monterosso, da me nominata direttrice della Fondazione Federico II, è stata assolta perché il fatto non sussiste. Se adesso qualcuno volesse chiedere scusa, non mi offenderei". Lo dice il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, commentando l'assoluzione dell'ex segretaria generale della Regione siciliana, Patrizia Monterosso, assolta oggi dall'accusa di peculato da 11 milioni di euro. Nei giorni scorsi Miccichè era stato duramente attaccato dal M5S per avere scelto Monterosso a capo della Fondazione Federico Secondo.