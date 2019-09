11 settembre 2019- 08:30 Sicilia: Presidente Ars, 'il collegato si farà, M5S rispetti accordi' (2)

(AdnKronos) - Poi il Presidente dell'Ars se la prende anche on il Pd: “Di solito non parlo male di loro perché si tratta di una struttura politica che ha una sua logica. Eppure stavolta si sono fatti abbindolare, ora che sono diventati maggioranza nel Governo nazionale camminano sempre insieme, sembrano rinco….ti. Se i 5 stelle erano violenti ora lo sono ancora di più”. E aggiunge: "Normalmente non faccio i video ma ho visto che in alcuni siti che il collegato non si farà più", quindi bisogna dire come stanno le cose. Il cosiddetto collegato è composto da 98 articoli che stanziano contributi una cinquantina di milioni a favore di enti e associazioni insieme a varie misure care ai deputati.