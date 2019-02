27 febbraio 2019- 12:10 Sicilia: Presidente Ars, 'M5S nervoso per sconfitta, ma non dicano bugie'

Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Non posso continuare a tenere gente che dice bugie, che continua a denigrare in materia scientifica le istituzioni. Sono nervosi perché hanno perso le elezioni, non sono affari miei. Non è un problema che mi posso porre io, ma lo faccia Casaleggio". Così il Presidente delll'Ars Gianfranco Miccichè, criticando il M5S dopo la dneuncia dei grillini sui costi dell'Ars ritenuti "eccessivi".