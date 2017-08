SICILIA: PRESIDENTE ARS, M5S UNICO GRUPPO A NON VOTARE DECRETO MONTI

1 agosto 2017- 11:47

Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - "Siamo stati la prima regione in Italia ad applicare il decreto Monti e la prima regione a evidenziare sul sito i dati relativi agli assegni vitalizi e agli assegni di reversibilità. Nessuno si è fatto scrupolo se nel sito di Camera e Senato c'è stata la stessa trasparenza. E vorrei ricordare che all'Ars l'unico gruppo a non avere votato il recepimento del decreto Monti è stato il M5S". Lo ha detto il Presidente dell'Ars Giovanni Ardizzone durante la tradizionale cerimonia del ventaglio. "Quanti attacchi a questo palazzo - aggiunge - non sempre immotivati. Noi rispondiamo coni dati. Il giorno del mio insediamento dissi che mi sarei adeguato al decreto Monti, e il mio impegno l'ho mantenuto. Mentre l'unico gruppo che non ha votato il recepimento del decreto monti è stato il M5S. Al populismo e non solo quello di alcuni gruppi, che regna in Italia e che viene alimentato quotidianamente si risponde con la buona politica". Ardizzone parla anche di "attacchi mediatici da ogni punto di vista".