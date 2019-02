5 febbraio 2019- 15:24 Sicilia: Presidente Ars, 'Ma quale vacanza? Senza carte non si può andare in aula' (2)

(AdnKronos) - Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè aggiunge poi: "Anche se tornassi domani a Palermo, potrei starmene a casa lo stesso. Non ci sarebbe alcuna differenza tra la mia presenza a Palermo o meno". E spiega: "La verità è che l'imbarbarimento della politica è tale per cui in troppi parlano senza sapere di cosa parlano. E non solo i politici...". "Ripeto che se fossero già arrivate le carte dall'Assessorato al Bilancio, io nel giro di due ore sarei a Palermo. Prenderei il primo volo e andrei in aula. Anche se l'organizzazione dell'Ars è tale per cui ci sono altri due vicepresidenti che hanno capacità di gestire l'aula". "Se si riteneva di fare diversamente, sarebbe bastato dire in conferenza dei capigruppo che questo percorso stabilito insieme non andava bene". E a chi parla di uno 'scontro' con il Presidente della Regione Nello Musumeci, che non ha voluto chiedere la proroga dell'esercizio provvisorio, dice: "Io ho mantenuto aula sempre aperta, anche adesso, perché ricordo che non chiusa ma solo sospesa. A chi parla di 'sgambetti' rispondo che sono solo invenzioni...".