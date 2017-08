**SICILIA: PRESIDENTE ARS, MAFIA IN PARLAMENTO? CI SONO DEI SOSPETTI...**

1 agosto 2017- 12:47

Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - "Non metterei la mano sul fuoco per nessuno, devo dire che ci sono alcune cose sospette e ci sono delle indagini in corso. Probabilmente, su altre cose non ci sono indagini, ma bisogna sempre stare attenti su questo. Ma è un problema generale della classe dirigente". E' la denuncia del Presidente dell'Ars Giovanni Ardizzone, a margine della cerimonia del ventaglio a Palazzo dei Normanni.