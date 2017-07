SICILIA: PRESIDENTE ARS, SU EX PROVINCE NO A FUGHE IN AVANTI

12 luglio 2017- 17:28

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "Non consentirò fughe in avanti a nessuno, a maggior ragione che si tratta di una materia delicata. Siamo in scadenza di legislatura e, quindi, deve prevalere, ancor di più e in tutti, il senso istituzionale". Lo afferma il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, dopo l'approvazione da parte della prima Commissione legislativa di Palazzo dei Normanni del disegno di legge che reintroduce l'elezione diretta nelle ex province regionali."Il mio ruolo di garante delle procedure e delle istituzioni - continua - mi impone grande prudenza. Su questa materia, inoltre, non può non essere coinvolta, in un percorso condiviso, l'Associazione nazionale dei comuni".