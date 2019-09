13 settembre 2019- 17:54 Sicilia: Provenzano, ‘qui crisi industriali anticipo desertificazione’

Palermo, 13 set. (Adnkronos) - "Abbiamo diversi tavoli di crisi aperti in Sicilia e mentre le crisi industriali nel resto del Paese si avviano a soluzioni molto spesso, nel Sud e soprattutto in Sicilia una crisi industriale rischia di diventare l’anticipo di un processo di desertificazione produttiva che non possiamo accettare". A dirlo a Palermo è stato il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, incontrando i lavoratori Almaviva.