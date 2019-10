1 ottobre 2019- 20:24 Sicilia: 'Provvidenza', il dolce per rendere omaggio ai Malavoglia

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - Rendere omaggio a 'I Malavoglia', capolavoro di Giovanni Verga, con una creazione dolciaria che richiami i profumi e i sapori del territorio evocati nelle pagine dello scrittore siciliano. E' l'idea alla base del dolce 'Provvidenza' che lo chef Andrea Finocchiaro, giovane presidente dell’associazione Ristoworld Italy, ha messo a disposizione della città nel corso della presentazione che il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha ospitato a Palazzo degli Elefanti. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Catania, della Regione Sicilia e dell’Ars. Fra i presenti anche Carla Verga, discendente dello scrittore, visibilmente commossa per questa iniziativa che le ha ricordato la sua infanzia a Casa Verga. "Sono felice di ospitare un evento dedicato a un figlio illustre della nostra terra -ha detto il sindaco-. Andrea Finocchiaro regala oggi alla città un progetto dolciario che rappresenta la giusta sintesi tra gastronomia e cultura e contiene tutti gli elementi per contribuire al percorso virtuoso di promozione del territorio e di rilancio della città al quale stiamo lavorando con grande impegno. Annuncio sin da adesso che questo progetto sarà inserito a pieno titolo nel programma di eventi che, anche grazie ai proventi della tassa di soggiorno, dedicheremo a Verga in occasione del centenario della morte nel 2022".