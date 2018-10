2 ottobre 2018- 11:08 Sicilia: Regione accelera su digitale, 106 mln per banda ultra larga nel 2018 (2)

(AdnKronos) - A coordinare gli interventi e le missioni di Agenda digitale siciliana è l’Autorità regionale per l’innovazione tecnologica, guidata da Maurizio Pirillo, con la supervisione dell’esperto dell’assessore all’Economia in materia informatica, Serafino Sorrenti. "Dopo la prima accelerazione sulle infrastrutture digitali stiamo puntando sui servizi ai cittadini attraverso l’amministrazione digitale - ha detto Pirillo -. Entro pochi mesi saranno utilizzabili nuove piattaforme e portali per imprese e cittadini. Sarà compito dei siciliani utilizzare al meglio le opportunità che si prospettano grazie ad Agenda digitale".