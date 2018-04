30 aprile 2018- 09:08 Sicilia: riprende maratona Ars, entro oggi la finanziaria

Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - Riprende alle ore 10 la lunga maratona dell'Assemblea regionale siciliana per approvare, entro questa sera, la legge finanziaria. ieri l'aula ha lavorato tutto il giorno fino alle dieci di sera e ha approvato il 'cuore' della manovra finanziaria. A partire dal fondo per la disabilità, che ammonta a 270 milioni di euro. Approvata anche la norma sulla 'stabilizzazione dei precari delle autonomie locali'. L'articolo 30 approvato dà il via libera all'accelerazione dei circa 13 mila precari dei Comuni e di 380 regionali. Salvato anche 80 precari delle ex Asi, che transiteranno alll'Irsap. L'aula si è fermata, in serata, sulla norma che prevede l'assunzione degli ex Pip, un bacino palermitano di circa 2.800 persone, tutti precari, nella Resais a partire dal 2019. C'è chi pensa oggi a un maxiemendamento che possa accorpare le norme rimaste da approvare, che sono una cinquantina. In questo modo si potrebbero accelerare i tempi per approvare la manovra entro stasera.