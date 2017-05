SICILIA: SAMI BEN ABDELAALI, INDAGINE ANAC? SONO TRANQUILLO

4 maggio 2017- 18:26

Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - "Sono tranquillo. L'Autorità anticorruzione farà la sua indagine, se ritiene che sulla mia nomina all'Ircac ci siano delle incompatibilità, lo dica. Ma io continuerò a lavorare per la Sicilia come ho sempre fatto". Lo ha detto all'Adnkronos Sami Ben Abdelaali, al centro delle polemiche per la sua nomina all'Ircac, l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione. L'Anac ha chiesto al Dipartimento Funzione pubblica e all'ufficio regionale anticorruzione tutta la documentazione sulla nomina del consulente del Presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta all'Ircac. Il M5S ha parlato di "ennesima furbata" di Crocetta. Ma Sami Ben Abdelaali non ha intenzione di rispondere. "Non replico a nessuno - dice il dirigente di origini tunisine - attento l'istruttoria dell'Anac con grande tranquillità, ho troppo rispetto per le istituzioni. Sono stato chiamato a svolgere un ruolo per dare un contributo alla regione".