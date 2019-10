21 ottobre 2019- 12:36 Sicilia: Save the Children, 'nell'isola 1 bambino su 3 in povertà relativa' (2)

(Adnkronos) - Sebbene il dato di spesa media annua in Italia resti insufficiente, la Sicilia, negli ultimi 10 anni, ha incrementato di 42 euro la spesa pro capite per interventi a favore dell’area famiglia/minori, arrivando a 113 euro. Sebbene nell’ultimo decennio si siano fatti grandi passi in avanti sul tema della dispersione scolastica, le differenze tra regioni sono molto ampie e la Sicilia si attesta sul 22,1%, unica regione insieme a Calabria e Sardegna a superare il tetto del 20% (la media nazionale è del 14,5%). In un Paese in cui gli indicatori sono drammatici, in Sicilia il 71,9% degli edifici scolastici è privo del certificato di agibilità, un numero ben superiore alla media nazionale del 53,9%.