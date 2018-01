SICILIA: SCOPERTA RETE DI AGENZIE DI SCOMMESSE ILLEGALI, 15 DENUNCIATI (2)

24 gennaio 2018- 15:12

(AdnKronos) - Le agenzie di scommesse controllate dai militari sono risultate tutte in possesso di un plafond, concesso dall’allibratore estero con sede a Malta mediante un suo conto corrente utilizzato per la gestione delle eventuali vincite a livello locale a disposizione degli utenti finali. Gli indagati a fine mese ritiravano in tutte le agenzie collegate, attraverso fidati corrieri, gli incassi delle giocate, pari a centinaia di migliaia di euro, che venivano successivamente depositati in una banca operativa sull’Isola dei Cavalieri. Al vertice dell'organizzazione, secondo gli investigatori, c'era il titolare di un’agenzia di scommesse di Ragusa, autorizzata da un concessionario italiano, ma, di fatto, collettore di tutte le scommesse operate presso le agenzie coinvolte e l’allibratore maltese. Per agevolare l’uscita del denaro contante dal territorio nazionale, gli indagati al vertice dell’organizzazione frammentavano le poste in importi sotto la soglia stabilita dalla normativa antiriciclaggio (10.000 euro) che portavano con loro durante viaggi alla volta di Malta con partenza dal porto di Pozzallo o attraverso voli in partenza da Comiso e da Catania, con sistematica cadenza mensile.