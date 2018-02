SICILIA: SEGRETARIO GENERALE ARS A DON SCORDATO, BASTA CON PROCESSI PUBBLICI (2)

9 febbraio 2018- 11:19

(AdnKronos) - "Capisco che lei, per il ruolo che svolge, possa e debba invitare tutti noi al senso di responsabilità - dice ancora Scimè rivolgendosi a don Scordato - Non capisco invece come lei pensi di poter intervenire, come leggo su Repubblica di ieri, sul merito di una materia estremamente tecnica e complessa come quella del rapporto di lavoro di una categoria di dipendenti pubblici".E aggiunge: "Devo confessarle, e non in segreto, che sono rimasto sconcertato. Addirittura lei pensa, a quanto leggo, di convocare una pubblica adunanza in cui esaminare i contenuti del nostro contratto di lavoro e proporre modifiche. Capisco che la questione è oggetto di pubblica discussione e di dibattito politico, però a ciascuno il suo mestiere, e quello, noioso, della disciplina dei contratti di lavoro, con i possibili strascichi giudiziari, spetta agli uffici legali. E questo è proprio quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di introdurre limiti stipendiali a contratti in corso preoccupandoci di contemperare le esigenze di solidarietà e contenimento della spesa con i diritti dei lavoratori".