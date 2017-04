SICILIA: SEMAFORO VERDE A FINANZIARIA, PD 'MANOVRA SOLIDA E SNELLA'

29 aprile 2017- 15:24

Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - "Una manovra utile, snella e finanziariamente solida". Così i parlamentari democratici all'Assemblea regionale siciliana commentano il testo a cui Sala d'Ercole, dopo la fumata nera di ieri sera quando al momento del voto finale è mancato il numero legale, ha dato il via libera stamattina. Dopo giorni di fibrillazione con una maggioranza sempre più sfilacciata, i partiti hanno trovato l'intesa e approvato l'ultima finanziaria della legislatura. Nel testo ci sono i fondi per i disabili ma anche i contributi a una serie di enti, il contestato fondo immobiliare che aveva paralizzato l'Aula nei giorni scorsi, l'esenzione del ticket sanitario per i senza lavoro, la norma salva sindaci e garanzie occupazionali per gli ex lavoratori dell'Aras e i precari Asu. "Le norme approvate contengono misure in favore di settori e categorie che da troppo tempo aspettavano risposte - dicono il capogruppo del Pd, Alice Anselmo, il vice capogruppo Giovanni Panepinto e i parlamentari dem -. Il Partito democratico si è battuto in particolare per le misure a favore dei disabili, per l’esenzione del ticket per gli inoccupati, per i consorzi di bonifica (per il contenimento del costo dell’acqua per uso irriguo) e per le garanzie occupazionali in favore del personale, per le misure a sostegno degli ex sportellisti multifunzionali, per i lavoratori Asu e per il loro percorso verso la stabilizzazione, per l’Aras e il sostegno ai suoi dipendenti".