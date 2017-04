SICILIA: SEMAFORO VERDE A FINANZIARIA, PD 'MANOVRA SOLIDA E SNELLA' (2)

29 aprile 2017- 15:24

(AdnKronos) - Importante per i democratici anche la norma che he salva i sindaci di Comuni senza bilancio. "I primi cittadini non dovranno più subire l’ingiustizia della decadenza per la mancata approvazione dei bilanci spesso conseguenza dei ritardi di altre istituzioni" dicono i democratici. Altro capitolo riguarda i risparmi che arriveranno dal riacquisto dei beni immobili da parte della Regione. "Permetteranno di tagliare ogni anno milioni di euro fino a questo momento spesi per gli affitti - spiegano i parlamentari -: un’operazione della quale tanto si è discusso ma che porterà tanti benefici alle finanze regionali"."E’ stata l’ultima finanziaria di questa legislatura – concludono Anselmo e Panepinto - che conferma il percorso di rafforzamento dei conti e tagli agli sprechi intrapreso in questi cinque anni". Un cammino che secondo i democratici "ci porta oggi ad avere un bilancio finalmente solido, che ci permette di tornare a programmare mettendo di nuovo al centro i siciliani, grazie anche alle misure che abbiamo proposto e che sono state inserite nel cosiddetto ‘ddl collegato’ che sarà in aula nei prossimi giorni".