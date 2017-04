SICILIA: SI DIMETTE SINDACO CASTELVETRANO, MAI CONDIZIONATO DA MAFIA

28 aprile 2017- 16:14

Palermo, 28 apr. (AdnKronos) - Si è dimesso il sindaco di Castelvetrano (Trapani), Felice Errante. Dopo giorni di indiscrezioni, il primo cittadino ha ufficializzato il suo addio con una lunga lettera aperta ai cittadini, in cui ha ripercorso le tappe di cinque anni di amministrazione in un "periodo storico difficile per gli enti locali in Italia, ancora di più in Sicilia, forse il peggiore dal dopoguerra ad oggi, che ha avuto picchi a tratti drammatici nella nostra Castelvetrano". Il sindaco della città che ha dato i natali alla primula rossa Matteo Messina Denaro ieri ha firmato il manifesto di indizione dei comizi elettorali. Il suo ultimo atto da primo cittadino. "Da qualche mese a questa parte oramai, senza soluzione di continuità - si legge nella lettera aperta -, il sindaco, e per esso l’intera comunità amministrata è stata al centro della cronaca per delle vicende, non solo giudiziarie, che l’hanno riguardata, amplificate a dismisura per lo straordinario eco che si determina quando si parla di questa terra. In questi anni ho difeso la mia città con tutte le mie forze, non so se ci sono riuscito, ma questo ho fatto perché questo andava fatto, specie se sei convinto che la stragrande maggioranza dei cittadini della tua comunità siano onesti e laboriosi. Non ritengo di dovere difendere la mia onorabilità, di uomo, di padre e di cittadino, sarebbe sterile oltre che autoreferenziale, peraltro la storia di ognuno di noi è comunque nota in un paese delle dimensioni di Castelvetrano".