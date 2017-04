SICILIA: SI DIMETTE SINDACO CASTELVETRANO, MAI CONDIZIONATO DA MAFIA (2)

28 aprile 2017- 16:14

(AdnKronos) - Eletto nel maggio del 2012 Errante è rimasto al suo posto anche dopo l'autoscioglimento del Consiglio comunale nel marzo del 2016 "per senso di responsabilità e dovere istituzionale". Per verificare il rischio di infiltrazioni mafiose il Viminale nei mesi scorsi ha disposto un accesso ispettivo al Comune. "La commissione prefettizia, alla quale abbiamo garantito cordiale e massima disponibilità, pare abbia acquisito nella quasi totalità la documentazione richiesta" dice adesso Errante, spiegando di non avere, dunque, altre "ragioni per rimanere alla guida della città". Ma la lettera aperta è per il primo cittadino anche l'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. "Negli ultimi anni ho dovuto rinunciare ad una vita sociale normale, ma questo era nel conto - scrive -, e per il rispetto che è dovuto alla carica che ho rivestito, ho subito in silenzio attacchi di ogni genere, specie sui social, alcuni dei quali clamorosamente falsi ed infamanti". Poi la difesa della città "terra di persone perbene e non una cupa realtà votata al malaffare e che sconta le medesime criticità delle altre città del meridione d’Italia. Nei 5 anni ho certamente commesso degli errori - puntualizza Errante - ma ho sempre compiuto in assoluta buona fede e senza mai perseguire interessi personali la scelta che in quel momento storico appariva come quella giusta, accettando consigli ma senza subire condizionamenti. Se ho commesso degli errori sono pronto a pagarne il prezzo. Non ho mai subito ricatti e le mie scelte non sono state mai state condizionate da gruppi criminali, da lobby, o peggio ancora dalla mafia". Le dimissioni "irrevocabili" e con "effetto immediato" sono già state formalizzate con atto separato inviato al prefetto di Trapani e al Commissario per il Consiglio comunale e consegnato nelle mani del segretario generale.