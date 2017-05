SICILIA: SI, GRASSO CANDIDATO GOVERNATORE? ARGINE A PALUDE POLITICA E MAFIE

26 maggio 2017- 19:08

Palermo, 26 mag. (AdnKronos) - "Se l’ipotesi della candidatura di Pietro Grasso, attuale presidente del Senato, come governatore della Sicilia per le prossime elezioni regionali fosse più di una indiscrezione giornalistica sarebbe una buona notizia, innanzitutto per i siciliani. In mezzo a lotte tra correnti e populismi di destra camuffati da 'nuovo che avanza', gli elettori troverebbero la possibilità di scegliere una persona onesta, con la forza e la biografia necessarie a mantenere indipendenza di fronte a pressioni di ogni tipo, con la chiara visione di cosa sia la Sicilia e di che cosa bisogna fare per cambiarla in meglio". A dirlo sono Bianca Guzzetta e Luca Casarini, segretari regionali di Sinistra Italiana Sicilia."Il presidente Grasso sarebbe una garanzia concreta anche per le forze politiche come la nostra che intendono dare battaglia sulle grandi questioni che sono in campo – spiegano Guzzetta e Casarini -: il tema dei rifiuti e degli appalti miliardari che ci sono dietro; la questione della privatizzazione della gestione dell’acqua; l’accoglienza dei migranti, trasformata in maniera vergognosa in business per i soliti noti". E ancora, "il tema del lavoro, sganciato dall’idea che la Sicilia possa solo essere il luogo da dove si emigra - proseguono - o dove si possono sfruttare a basso costo risorse e persone; la grande battaglia contro la povertà; la formazione, dalla scuola e dall’università alla ricerca, avvilita da decenni di ruberie e privilegi baronali"."Siamo convinti che la candidatura di una personalità come quella del Presidente Grasso potrebbe essere quello che ci vuole per impedire che la palude della politica permetta che a sguazzare siano i vecchi arnesi delle mafie, che già tornano alla ribalta come dimostrano le elezioni di Palermo, ripuliti, ma sempre con la stessa arroganza e voracità", concludono i due segretari.