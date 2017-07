SICILIA: SICILIA FUTURA, ESPORTARE 'MODELLO PALERMO' A REGIONALI

6 luglio 2017- 15:03

Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - Compiere ogni sforzo affinché il 'modello Palermo', la coalizione che insieme al sindaco uscente Leoluca Orlando si è affermata alle amministrative dello scorso 11 giugno nel capoluogo siciliano, possa essere replicata alla Regione, "conferendo alla coalizione un quid in più". E' la strada indicata dal gruppo di Sicilia Futura all'Assemblea regionale siciliana in vista delle regionali d'autunno. L'analisi dei risultati delle amministrative e la strategia da mettere in campo per il prossimo appuntamento con le urne sono stati al centro ieri di un vertice tra i parlamentari, l'assessore regionale al Territorio Maurizio Croce, il segretario organizzativo Giacomo Scale e il presidente Totò Cardinale. I risultati di cui il movimento si dice "soddisfatto", stimolano "a proseguire sulla linea sin qui intrapresa", un percorso che vede Sicilia Futura "protagonista nell'area dei riformisti di centrosinistra con un rapporto sempre più sinergico e di riferimento a Matteo Renzi". Per i parlamentari all'Ars il risultato delle amministrative di Palermo dimosta che "quando le forze del centrosinistra convergono su un unico progetto e, quindi, 'fanno squadra', hanno la capacità di essere attrattivi per pezzi importanti della società civile, che, insieme a un leader riconosciuto e in ragione di un programma capace di intercettare i bisogni dei cittadini e dell'opinione pubblica, riesce ad essere vincente". Sulla candidatura a presidente della Regione il movimento si dice "aperto a ogni soluzione".