SICILIA: SICILIA FUTURA, ESPORTARE 'MODELLO PALERMO' A REGIONALI (2)

6 luglio 2017- 15:03

(AdnKronos) - "Non si pongono veti e condizioni, se non quelli di un candidato dal profilo alto e rassicurante per i cittadini e per coloro che debbono dare il loro consenso oltre che per tutta la coalizione - spiegano da Sicilia Futura -. Non si è interessati a candidati 'primi attori' che rifiutano aprioristicamente l'interesse a tenere unita la coalizione e di fare squadra, come già successo nel recente passato. Si rifiuta la logica dell'uomo solo al comando". Ecco, perché assicurano i parlamentari e i vertici del movimento "Sicilia Futura si attiverà con impegno e con il massimo dello sforzo possibile perché le condizioni vincenti che si sono create a Palermo possano essere replicate per le prossime elezioni regionali". "Ci rammarichiamo per questo momento di assoluto stallo in cui ci troviamo - dicono ancora - dove non ci sono stati luoghi di discussione e facciamo appello alla responsabilità di tutte le forze sane riformiste e progressiste e, soprattutto, alla capacità di sintesi di Orlando, leader riconosciuto dall'elettorato siciliano a che assuma una iniziativa per trovare un luogo di discussione per una importante attività programmatica, per la scelta del candidato presidente condiviso da tutti e per una squadra vincente". Sicilia Futura, infine, si augura che "ci possa essere un ripensamento del presidente del Senato Piero Grasso, candidatura forte, autorevole e rappresentativa".