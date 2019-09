19 settembre 2019- 13:13 Sicilia: Sicindustria, 'basta guardare indietro, si lavori per sviluppo isola' (4)

(AdnKronos) - Fra i nodi da sciogliere c'é poi certamente quello delle infrastrutture, un problema, sottolinea Albanese, "che è dello Stato e che va assolutamente risolto e presto". "Il deficit infrastrutturale siciliano ha ripercussioni su tutto - spiega - Sul turismo, per esempio. Noi abbiamo fatto un accordo con il più importante tour operator cinese ma come vendiamo un tour della Sicilia se una volta atterrato a Palermo, il turista cinese impiega per arrivare a Ragusa otto ore, più o meno quelle che gli servono per arrivare dalla Cina?". Da questo punto di vista le aspettative nei confronti del nuovo governo giallorosso sono tante. "Ci aspettiamo molto dalle pattuglie di siciliani che sono al governo" dice Albanese, aggiungendo col sorriso un "sperando che duri".