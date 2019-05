22 maggio 2019- 15:43 Sicilia: sindacati contro piano Anas, 'serve modello specifico per isola'

Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e UilPa regionali, con un documento inviato alla direzione generale dell’Anas, contestano il riassetto territoriale in Sicilia approvato dal cda. "La riorganizzazione territoriale - scrivono i sindacati - prevede il ritorno a strutture operanti in ambito regionale in tutto il territorio nazionale ma acuisce le criticità della Sicilia dove sono attualmente presenti 3 aree compartimentali (Palermo, Autostrade e Catania)". I sindacati chiedono "la redazione di un modello specifico per un territorio vasto e orograficamente complesso come la Sicilia, in modo da rendere le rete stradale sempre più efficiente e sicura, proponendo una maggiore autonomia e funzionalità per gli uffici amministrativi e per le nuove opere dell’Anas di Catania, in modo che l’utenza della Sicilia orientale possa interloquire direttamente presso la sede stessa di Catania".