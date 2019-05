22 maggio 2019- 15:43 Sicilia: sindacati contro piano Anas, 'serve modello specifico per isola' (2)

(AdnKronos) - Secondo Filt, Fit e Uilpa "con il nuovo modello, l’assetto aziendale Anas in Sicilia sarebbe penalizzato in quanto le preesistenti Area compartimentale di Catania e Area autostrade verrebbero ridimensionate a singole aree tecniche di manutenzione ordinaria con semplici presidi di altre strutture". Un sollecito anche alle istituzioni locali "affinché prendano posizione in merito al mantenimento delle strutture Anas esistenti in Sicilia, a difesa dell’operato e dell’immagine dell’azienda e dei suoi lavoratori che svolgono con abnegazione e spirito di servizio le attività a garanzia della circolazione stradale, mettendo a rischio molte volte anche la propria incolumità contrariamente a quanto rappresentato dallo stesso presidente della Regione che rischia di trasformare una posizione politica sul ruolo di Anas in Sicilia in una campagna denigratoria nei confronti dell’azienda e dei suoi lavoratori".