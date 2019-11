6 novembre 2019- 16:40 Sicilia: sindacati, 'non ci sono condizioni per finanziaria accettabile'

Palermo, 6 nov. (Adnkronos) - "Se la Regione dovesse coprire in tre anni il buco di 780 milioni di euro come dichiarato dalla Corte dei Conti, sulla base della normativa vigente a livello nazionale, per i siciliani si profilerebbe una manovra finanziaria lacrime e sangue". Così i segretari di Cgil, Cisl e Uil Sicilia Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Claudio Barone manifestano tutta la loro preoccupazione per la finanziaria regionale. "Siamo già virtualmente in esercizio provvisorio con tutto quello che ne comporta - dicono - Con le spese in dodicesimi sarà impossibile intervenire sulle emergenze che attanagliano la nostra Regione. Già la provincia di Siracusa, ad esempio, per questo mese non pagherà gli stipendi non sapendo come recuperare le risorse. Nella stessa situazione diversi Comuni siciliani in dissesto finanziario. Con il bilancio in dodicesimi - aggiungono - nessuno potrà prelevare un euro. In questo quadro non esistono le condizioni per varare una legge finanziaria accettabile, chiediamo pertanto al governo nazionale di rinominare al più presto la commissione paritetica Stato-Regione per individuare con l’amministrazione regionale gli interventi normativi necessari per sbloccare questa situazione".