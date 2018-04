18 aprile 2018- 07:05 SICILIA: SINDACO TERMINI, PARCO DISNEY? SI REALIZZA UN SOGNO

Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - "Non possiamo che essere felicissimi per la notizia della possibile realizzazione di un Parco Disney a Termini Imerese". Lo ha affermato il sindaco di Termini, Francesco Giunta, dopo l'annuncio dell'assessore Gaetano Armao. "Come noto, il precedente governo regionale, nel 2013, non si comprende per quale motivo, si era fatto sfuggire questa straordinaria occasione di sviluppo e benessere per Termini Imerese e l'intera regione - dice Giunta . Non dobbiamo dimenticare che il clima particolarmente temperato della nostra regione consentirebbe l'apertura del parco praticamente per l'intero anno, compresi i mesi invernali. Ringrazio il governo regionale guidato dal Presidente Musumeci ed in particolare il vice presidente Gaetano Armao che recentemente, nel corso di un colloquio informale, aveva espresso la volontà di riprendere il dialogo interrotto con la Disney. È stato di parola. Non possiamo far altro che augurarci di realizzare il sogno".