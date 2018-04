27 aprile 2018- 13:12 Sicilia: sit-in disabili davanti Ars, ‘garantire nostri diritti’

Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - Disabili in piazza a Palermo. Una delegazione sta manifestando davanti Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana a Palermo, dove è in corso la seduta per il via libera alla legge di stabilità. Un centinaio le persone diversamente abili accompagnate dai loro familiari che stanno protestando pacificamente per chiedere che siano garantiti i diritti delle persone con disabilità in Sicilia, ancora non assicurati “pur in presenza di buone norme”. “Non è più possibile - si legge nel Manifesto sulla disabilità in Sicilia - che non si conosca il numero delle persone con disabilità, avere dei finti Pua, Punti unici di accesso, che consistono solo in targhette messe dietro le porte dell’Asp, che non sia garantita un’effettiva integrazione socio-sanitaria”.“Non è più possibile - spiegano i manifestanti - che ci sia una gestione dell’assegno di cura come è stata sino ad ora e che lo si voglia annacquare, né continuare a discriminare la disabilità con stupidi aggettivi come ‘gravi’ o ‘gravissimi’ perché siamo persone con diversi bisogni”. I disabili chiedono risorse economiche per rimpinguare in Finanziaria il fondo specifico. Ma tra le loro richieste c’è anche l’istituzione del sistema informativo per la disabilità, e di un dipartimento unico per l’integrazione socio-sanitaria da istituire alla Presidenza della Regione siciliana. “Occorre avviare subito i progetti di vita senza balletti di rimpallo delle responsabilità tra Asp e Comuni - dicono - e a garantire continuità all’assegno di cura”.